Ученые назвали причины таяния ледников 1 30.09.2019, 15:44

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Глобальное потепление оказывает минимальное влияние.

Летом 2019 площадь ледяного покрова в Арктике составляла 4,15 млн кв. км - абсолютный исторический минимум.

Космическое агентство NASA подчеркнул, что на этот процесс не повлияли экологические катастрофы 2019 года, как пожары в Сибири, лесах Амазонии и рекордные волны тепла в Европе, пишет lenta.ua.

По словам ученых, глобальное потепление оказывает минимальное влияние. Основная причина имеет вулканическую природу.

Ученые обнаружили вулканический разрыв, который выбрасывает радиацию и топит ледники.

Аномалия заключается в том, что погода не менялась, а ледяной покров продолжал сокращаться. Ученые считают, что виной тому самый большой на планете вулканический разлом под ледовым панцирем. Кроме того, отмечают мощный выброс радиоактивного радона из разлома.

Вулканический разлом был обнаружен давно под ледяной шапкой Антарктиды. Но только в последние годы он стал значительно разогреваться и выделять массы радиоактивных материалов.

Исследователи заключили, что если ситуация не изменится в течение двух лет может растаять более 1500 квадратных километров ледника. И эти массы радиоактивной воды попадут в мировой океан.