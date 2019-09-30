В Минске пропал «Йодомарин» 1 30.09.2019, 15:51

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Производитель ответил, когда появится.

«Нет „Йодомарина“. Перебои с наличием уже месяц, в течение которого раскупили все запасы. Когда будет — не знаем», — отвечают «Онлайнеру» в сети «Белфармация». Поиски по другим сетям дают такой же результат. За таблетками, которые нужны беременным и испытывающим проблемы со щитовидной железой, нужно ехать за МКАД.

— Может быть, есть аналоги?

— Кто-то покупает «Йодбаланс», но его тоже нет.

В сети «Добрыя лекi» рассказали:

— В Беларусь временно прекратили поставлять «Йодомарин». Мы ждем соответствующих действий со стороны немецкого производителя. Ситуация в разных аптечных сетях одинаковая — препарата нет. Как только новые партии официально привезут в страну (со всей необходимой документацией), мы сразу же обеспечим его наличие во всех аптеках по всей стране. Пока мы активно предлагаем покупателям препараты аналогичного спектра. И предупреждаем, что, как только поставки возобновятся, препарат сразу же можно будет найти в ближайшей аптеке.

В Минздраве не смогли оперативно прокомментировать причину отсутствия препарата.

— Поставки возобновятся в октябре, в аптеках скоро появится, — лаконично ответили в представительстве компании Berlin-Chemie AG.