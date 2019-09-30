RFI: Шутка или причина для импичмента президента США 30.09.2019, 15:59

Фото: Reuters

Чем закончится история с публикацией разговора Трампа и Зеленского?

Откровения американского разоблачителя о телефонном разговоре Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским побудили демократов начать процедуру импичмента против президента США. Информатор сообщил, что сотрудники администрации Трампа рассказали о попытке Трампа добиться вмешательства Украины в предстоящие выборы. Президент Трамп утверждает, что стал жертвой шутки, но он не отрицает замечания, которые сделали по результатами этого телефонного разговора, пишет Международное французское радио – RFI, (перевод — zn.ua).

По словам Дональда Трампа, шутка - это использование демократами информации, обнародованной в последние дни, для начала процедуры импичмента.

Трамп не видит ничего предосудительного в разговоре, который он провел 25 июля со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако опубликованная мемограмма проливает свет на приказ президента Трампа его генпрокурору Уильяму Барру наравне с его личным адвокатом Руди Джулиани. Эти двое прямо отвечают за контакт с Владимиром Зелинским, чтобы разобраться с делами сына Джо Байдена в Украине и тем фактом, что вице-президент Байден настаивал в 2015 году на отставке главы ГПУ, который был должен расследовать коррупцию в Украине. Трамп и Зеленский назвали беседу вполне нормальной.

"Уникальный и беспрецедентный" файл

Но если бы это было так, почему Белый дом взял на себя инициативу заблокировать все архивы, связанные с этим телефонным звонком, сохранив их в "отдельной электронной системе", которая обычно не резервируется для таких файлов? Потому что это то, что раскрывает доклад осведомителя, подчеркивает издание.

Личность этого сотрудника спецслужбы не разглашается.

Директор национальной разведки США Джозеф Магуайр изначально отказался передать предупреждение. Теперь он объясняет, что Белый дом и Министерство юстиции, с которыми проводились консультации по вопросу передачи информации Конгрессу, не требовали этого и, наконец, признали, что имели дело с "уникальным и беспрецедентным" файлом, продолжает RFI.

Тот факт, что Белый дом и Министерство юстиции пытались заблокировать публикацию файлов, просто утешает демократов в мысли, что есть серьезные причины для расследования.

Ассиметричные отношения

В дополнение к попытке Трампа упростить дело, президент США также утверждает, что вопреки критике в его адрес нет никаких доказательств того, что он оказывал давление на президента Зеленского.

Издание подчеркивает, что тут-то и кроется самая худшая ложь: заставить поверить, что президенту Украины, который находится в трудном положении из-за конфликта с Россией, можно попросить президента США об одолжении, не чувствуя при этом никаких обязательств.

Мемограмма телефонного разговора красноречива. Особенно, когда Трамп утверждает, что "Соединенные Штаты сделали хорошие вещи для Украины", и добавил: "Я бы не сказал, что ответная реакция - это правда".

Во время этого разговора - 25 июля 2019 года - Украина все еще ждала помощи США - 400 миллионов долларов - включая военную помощь, которую президент США просто заморозил без объяснения причин. В своем ответе Трампу по телефону Зеленский не ссылается на это напрямую, но говорит о необходимости продолжения сотрудничества Украины в оборонных вопросах. И именно в этот момент Дональд Трамп спрашивает его: "Я бы хотел, чтобы вы оказали нам услугу". Если шантаж не является явным, давление является неявным, но очень реальным, резюмирует RFI.