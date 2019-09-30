Стала известна причина смерти свидетеля по делу об отмывании миллиардов из России

Стала известна причина смерти свидетеля по делу об отмывании миллиардов из России7
- 30.09.2019, 16:24
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Часть «грязных» денег могла быть связана с президентом Путиным и ФСБ.
Полиция и государственная прокуратура Эстонии заявили, что бывший руководитель эстонского филиала банка Danske Айвар Рехе, который был найден мертвым на прошлой неделе, покончил с собой.
Об этом сообщает ERR.
"Полиция и прокуратура подтверждают, что все имеющиеся у нас доказательства и информация прямо указывают на то, что это было самоубийство. Сегодня это подтверждено и судебно-медицинским экспертом", - говорится в заявлении силовых структур.
Тело бывшего главы эстонского отделения банка Danske Айвара Рехе было обнаружено в среду 25 сентября.
Рехе руководил филиалом датского банка Danske с 2006 по 2015 год - в то время, когда через него прошли около 220 млрд долларов сомнительного происхождения из России и не только.
По данным датских СМИ, часть "грязных" денег была связана с президентом РФ Владимиром Путиным и ФСБ.