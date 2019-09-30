Как трактористы спасали похищенную брестчанку 15 30.09.2019, 16:32

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Похититель интересовался, где ближайшее озеро.

Тракторист Сергей Качановский из деревни Бусни спас девушку, которую хотел похитить ее бывший парень.

Об этом «Радыё Свабода» рассказал еще один тракторист Алексей. Он рассказал, что встретил автомобиль, на котором парень пытался похитить девушку, когда ехал на работу.

- Он начал меня останавливать, я остановился, - рассказал свидетель. - Он спросил, где здесь ближайшее озеро. Я на него посмотрел, как будто одет не на рыбалку и спросил: «А зачем?». Он сказал, что отдыхать. И побежал обратно к автомобилю. Сзади ехал уже мой напарник, который увидел, что из багажника вылезла девушка. Остановился, я то этого не увидел. Тот водитель начал эту девушку бить что ли и уже мой напарник ее забрал и посадил в трактор, - рассказал тракторист Алексей.

- Получается, ваш напарник спас эту девушку?

- Ну да.

30 сентября молодой человек во дворе жилого дома на улице Московской Бреста запихнул девушку в багажник автомобиля «Фольксваген Джетта» темно-синего цвета и уехал в неизвестном направлении.

На территории Жабинковского, Кобринского и Березовского районов был введен специальный план «Перехват».

Позже в милицию позвонила девушка, которая сообщила, что находится в багажнике автомобиля, которым управляет ее бывший парень. Куда движется автомобиль, она не знает, но сообщила сведения о водителе.

В деревне Бусни Жабинковского района милиционеры нашли автомобиль, а позже 29-летнего парня, жителя Кобринского района, и 21-летнюю девушку из Бреста, работницу одной из банковских учреждений.

Сейчас парня задержали, следователями будет дана правовая оценка его действиям, сообщает пресс-служба МВД.