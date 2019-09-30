Полина Шарендо-Панасюк: У людей просто тотальное неприятие этой верхушки 1 30.09.2019, 17:08

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Полина Шарендо-Панасюк

Сторонников Лукашенко в Бресте сложно найти.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», которая выдвинула свою кандидатуру на «парламентских выборах» в Бресте, рассказала сайту Сharter97.org, как проходит сбор подписей:

— Я могу рассказать вам о моем опыте сбора подписей по квартирам. Более старшее поколение, особенно старше пятидесяти, очень, если уместно подобрать это слово, «закостенелые» люди.

Они ничего не хотят знать. В большинстве своем — им все равно. Более активно ведут себя молодые — даже не зная, что проходят «выборы». Говорят, давайте за вас подпишемся.

Что бросается в глаза во время сбора подписей — ярых сторонников Лукашенко практически нет. Люди настроены позитивно. За все время был только один случай, когда человек обещал на нас с дубиной кинуться. Сразу видно, что подобные люди не совсем вменяемые, если даже судить внешне.

Одно из наблюдений — люди очень плохо ориентируются просто в самой процедуре «выборов»: «Что за подписи? А зачем подписи?». Создается такое впечатление, что за 25 лет диктатуры люди вообще отучены от настоящих выборов. Однако те брестчане, которые ставят подписи на улицах, осознанно подходят, осознанно ставят подписи.

Когда ходишь по квартирам, то многие говорят, что видели наш пикет, но побоялись подойти на улице. А в квартирах уже ставят подписи.

Когда говорим, что мы одни из тех, кто выступает против аккумуляторного завода, тогда люди отвечают: «Да, конечно, мы за вас подпишемся, вы против Лукашенко, вы — оппозиция. За вас подпишемся!» Видно большое, даже огромное разочарование и недоверие людей к нынешним «депутатам».

Существует тотальное неприятие этой верхушки, которая называется «депутатами». Мы обошли тысячи людей и еще ни от одного человека мы не услышали, что «наш «депутат» выполнил свои обещания».

Большой поток негатива в адрес этих «прикорытников». А люди, конечно, связывают свои надежды с переменами. «Давайте, молодцы, давайте, дерзайте, надо этому старому поколению уже на покой!», — одна из самых распространенных фраз.