В Беларуси подорожает сахар 5 30.09.2019, 17:17

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Минимальная цена в магазинах составит не менее 1,5 рубля за килограмм.

Как пояснили в министерстве, это решение принято для поддержки отечественных производителей и будет действовать 90 дней - до 31 декабря, пишет kp.by.

Кроме того, ограничена предельная максимальная торговая надбавка: она не должна превышать 15% к отпускной цене производителя или импортера с учетом оптовой надбавки.

Дешевый сахар поставляют из России

Это проблема ненова. Еще в декабре 2017 года кристаллический сахар был включен в список социально значимых товаров, а с 17 января до 23 декабря 2018 года МАРТ своими постановлениями уже определял минимальную стоимость сладкого песка. Тогда она также составляла не менее полутора рублей за килограмм. После отмены постановления в конце прошлого года цена на сахар резко снизилась: российский можно было найти даже по 1,19 руб., белорусский «Лiтвінскі» - по 1,43 рубля.

Причина волевого решения МАРТ - и тогда, и сейчас - поддержка отечественных предприятий, которые с трудом выдерживают конкуренцию с российскими.

Сахарная отрасль России переживает кризис перепроизводства, предложение существенно превышает спрос. В июне текущего года оптовые цены на сахар упали почти на 30%, достигнув минимума последних пяти лет. Понятно, что дешевый сахар российские предприятия стремятся поставлять в том числе и на белорусский рынок.

Брянский сахар - 1,29, а самый дешевый белорусский — 1,39

Журналисты отправились в магазин одной из ведущих торговых сетей, чтобы узнать, почем сахар и откуда привезен.

Ассортимент, представленный на прилавке, главным образом белорусского производства. Лидеры - производители из Слуцка и Городеи (каждый по две марки), есть также продукция из Жабинки, Скиделя. Диапазон цен - от 1,39 до 1,45 рубля. Бесспорный ценовой лидер, как и ожидалось, сахарный песок российского производства - белый свекловичный продукт родом из Брянска стоит всего 1,29 рубля за кило.

Никакого ажиотажа в преддверии роста цен не наблюдается.

Пенсионерка Алла Александровна берет две упаковки «Городейского сахара».

- Я всегда покупаю только белорусский, пусть даже он и дороже российского. Российский, - продолжает она, - не такой сладкий, как наш. Наш - лучше и слаще, хотя разница в цене заметна.

Журналисты решили разобраться, действительно ли белорусский и российский сахар отличаются по сладости, и обратились к заведующей научно-исследовательской лаборатории сахарного производства НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Оксане Никулиной.

- Из какого сырья изготавливают отечественный сахарный песок?

- Основное сырье для наших предприятий - сахарная свекла. В нашей стране она произрастает и успешно возделывается. Для производства сахара подходит только сахарная свекла, специально выращиваемая с данной целью. Привычная нам столовая свекла для получения сахара не подходит.

- Правда ли то, что один сахар более сладкий, а другой — менее?

- Сладость сахара зависит от количества непосредственно сахарозы в растворе, на что в свою очередь влияет размер его кристаллов. Чем крупнее кристаллы сахара, тем меньше его насыпная плотность и, следовательно, меньшее количество сахарозы окажется в растворе. То есть в ложке сахара с крупными кристаллами сахарозы будет меньше, чем в ложке с мелкими. Размер же кристаллов сахара зависит от применяемой технологии и не влияет ни на качество сахара, ни на его вкус.

- Говорят, что белорусский сахар слаще российского.

- Как белорусский, так и российский сахар производятся из сахарной свеклы по классической технологии; требования к его качеству в обоих случаях регламентируется ГОСТ. Качество сахара может зависеть от качества исходного сырья и применяемых технологических приемов.

- Как потребителю, исходя из информации, размещенной на упаковке, определить, какой сахар лучше?

- На сегодняшний день белый сахар в зависимости от качества делится на 4 категории. Это категории Экстра, ТС1, ТС2 и ТС3. Категория Экстра - это сахар рафинадного качества, такого сахара выпускается не очень много, потому что для его получения необходимы дополнительные затраты.

Основная масса сахара выпускается категории ТС2, это привычный нам белый сахар хорошего качества и с неизменным вкусом. К сахару категории ТС3 предъявляются более низкие требования. Он может иметь заметный желтоватый оттенок, связанный с присутствующими в нем углеводными и минеральными веществами, посторонние запах и вкус. При выборе сахара это стоит учитывать. Белорусские предприятия не фасуют сахар категории ТС3 (фабричный белый сахар) в потребительскую упаковку для последующей реализации населению. В то же время российский сахар категории ТС3 реализуется в торговой сети.