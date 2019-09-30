Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО Украины 2 30.09.2019, 17:18

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Александр Данилюк

Секретарь СНБО покинул пост по собственному желанию.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, пишет "Новое время".

Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

Напомним, 27 сентября Офис президента сообщил, что секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление об отставке перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США.