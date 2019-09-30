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CША ввели санкции против россиян, связанных с «поваром Путина»

  • 30.09.2019, 17:39
CША ввели санкции против россиян, связанных с «поваром Путина»

Кроме того, под санкциями оказались три компании.

Минфин США объявил о санкциях в отношении двух россиян, которых Вашингтон считает связанными с «Агентством интернет-исследований», сообщается на сайте ведомства, пишет РБК.

В список попали Денис Кузьмин и Игорь Нестеров.

Кроме того, под санкциями оказались три компании — Autolex Transport, Beratex Group Ltd и Linburg Industries. По данным Минфина США, они связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.


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