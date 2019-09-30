Год безусловно Антон Орехъ

30.09.2019, 18:13

Антон Орехъ

Человек полностью невиновен и должен быть полностью оправдан.

Радоваться году условно для Павла Устинова можно только относительно того, что ему реально светило 3,5 года настоящей колонии. По принципу «будь счастлив, что не посадили». Но так можно сказать про любого из нас. Ты идешь с работы домой или из дома на работу – да куда угодно ты идешь – пришел и говоришь со вздохом облегчения: спасибо, что не посадили. Стоишь у метро и копаешься в телефоне, как это делают миллионы, а потом благодаришь судьбу или гвардейца Лягина, что не сел в клетку.

Павел Устинов ничем не отличался от любого из нас в этом смысле. Просто стоял, просто копался в телефоне – и просто получил срок и должен радоваться, что его отпускают с условным. Человек полностью невиновен и должен быть полностью оправдан. Чтобы на его репутации не осталось даже тени пятна. Кто там годы спустя будет разбираться? Написано, что была условная судимость – уже достаточно, чтобы относиться с подозрением. Поэтому, конечно, приговор возможен только оправдательный. Причем с последствиями для других участников. Судья Криворучко должен быть, как минимум, уволен за вынесение заведомо неправосудного приговора. Потерпевший Лягин должен быть уволен за превышение полномочий, а, по-хорошему говоря, с Лягиным надо разбираться отдельно. Он систематически врёт в суде. Вот и сейчас он заявлял, что Устинов что-то выкрикивал, хотя ни на одной записи ничего подобного не слышно. Лягин с дружками просто схватили первого попавшегося человека, лишь потому, что он был в черной куртке и спортивного телосложения. Всё остальное – это даже не детский лепет, а бредни.

Почему Павла Устинова не оправдали даже несмотря на подключение адвоката Кучерены, можно догадываться. Что там генерал от инфантерии Золотов сказал про год условно – это ладно. Гораздо важнее, что выйдя из СИЗО, Устинов поддержал фигурантов «московского дела». То есть по факту оказался сочувствующим – значит, врагом. Да, он просто стоял и просто глядел в телефон. Но мысли-то у него какие! Да, не выкрикивал, но мог! В душе наверняка скандировал непристойности про президента и власть! Один шаг оставался, только рот раскрыть. Да, не координировал, но мог! А, по сути, даже скоординировал. Это же какая кампания в поддержку Устинова развернулась. Вот и скоординировал всех одним своим именем. Если бы Устинов просто тихо сидел дома, могли и оправдать. А так – ну, куда! К тому же, если нет преступника Устинова, значит, нет и пострадавшего Лягина. А кто же тогда этот Лягин? Такие вопросы лучше не задавать, поэтому приговор таков. А я теперь, к слову, переживаю за Владислава Синицу. А то ведь прогноз генерала Золотова уже сбылся наполовину.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»