Amnesty International следит за делом Дмитрия Полиенко 30.09.2019, 18:30

Дмитрий Полиенко

Назначать закрытое судебное заседание над политзаключенным - это нарушение его права на справедливый суд.

Международная организация Amnesty International продолжает следить за делом Дмитрия Полиенко, который в прошлом году был ей назван узником совести, передает «Радыё Рацыя».

Напомним, что Полиенко в скором времени будут судить за разжигание вражды в отношении милиционеров, а также за распыление перцового газа в лицо мужчине на лестничной площадке - всего 5 эпизодов Уголовного кодекса. Первый суд над Полиенко назначался на 25 июля (и неожиданно был перенесен из-за болезни судьи) и анонсировался как закрытый.

Представитель Amnesty International Айша Юнг из Великобритании выразила свою обеспокоенность этим фактом:

- Мы видим, что это политическое дело. И знаем, что против него есть пять обвинений. Четыре из них мы считаем нелегитимными. Пятое, с перцовым баллончиком, если он его и совершил, не очень серьезное правонарушение. И мы очень сильно переживаем из-за того, что суд закрытый.

Назначать закрытое судебное заседание над Полиенко - это нарушение его права на справедливый суд, отмечает Айша Юнг. Amnesty International насчитывает около 7 миллионов последователей по всему миру. Ее цель в том числе - прекращение нарушений прав на свободу совести и самовыражения.