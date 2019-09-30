Выборы в Афганистане: фавориты президентской гонки одновременно объявили о своей победе 30.09.2019, 18:42

О победе объявили действующий президент и премьер Афганистана.

Фавориты президентской гонки в Афганистане, действующий президент Ашраф Гани и премьер Абдулла Абдулла объявили о своей победе на выборах, передает «Новое время».

«Наши показатели являются самыми высокими на текущих выборах, второго тура не будет» — цитирует Абдуллу Reuters.

В свою очередь, в штабе президента Гани заявили, что их кандидат одержал уверенную победу в первом туре. При этом, никаких убедительных доказательств представлено не было.

«Информация, которую мы получили, показывает, что за нас проголосовало от 60 до 70% избирателей», — заявили в штабе действующего президента.

В ЦИК Афганистана уже раскритиковали заявление претендентов на президентское кресло, заявив, что никто из кандидатов не имеет права объявлять себя победителем.

ЦИК отметил, что предварительные результаты будут объявлены 19 октября, а официальные — 7 ноября. Если никто из кандидатов не получит 50% голосов, будет объявлен второй тур.

28 сентября в Афганистане стартовали очередные выборы президента страны. На этот пост претендуют 18 человек.

Абдулла уже участвовал в президентских выборах — в 2009 и 2014 годах, но проиграл, хотя сразу после выборов тоже заявлял о своей победе.

В 2014 году Абдулла проиграл выборы Гани, но при посредничестве США был достигнут компромисс — Гани становился президентом, а Абдулла — премьером.