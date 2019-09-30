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Помпео пообещал не дать «повару Путина» укрыться от давления США

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  • 30.09.2019, 19:10
Помпео пообещал не дать «повару Путина» укрыться от давления США
Майк Помпео

Госсекретарь США пообещал, что власти США будут усиливать давление.

Власти США будут продолжать работу над тем, что лица, которых Вашингтон подозревает в попытках дестабилизировать ситуацию в США и союзных странах, не могли укрыться от давления. Об этом заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео, cообщается на сайте внешнеполитического ведомства, передает РБК.

«США позаботятся, чтобы [Евгению] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться и или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — заявил Помпео.

По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы. Вашингтон без колебаний увеличит давление на Москву за неприемлемую дестабилизирующую активность, заключил глава Госдепа.

Ранее сегодня Минфин США объявил о введении санкции в отношении компаний Autolex Transport, Beratex Group Ltd и Linburg Industries, которые ведомство считает связанными с Пригожиным. Под санкциями оказались также три самолета и яхта St.Vitamin, эти транспортные средства, как считают в Минфине, принадлежат Пригожину через подставные фирмы.


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