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Белоруска застряла в болоте

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  • 30.09.2019, 19:15
Белоруска застряла в болоте
Иллюстрационное фото

Женщину спас любопытный мужчина.

В неприятную ситуацию попала 61-летняя жительница Минска, которая зашла в болотистую местность реки Свислочь, сообщает МЧС.

Оказавшись в десяти метрах от берега, женщина поняла что завязла – и не сможет выбраться из трясины самостоятельно. На крики о помощи не откликался, так как вокруг была безлюдная местность. Однако спустя некоторое время на помощь белоруске приехал наряд спасателей.

Женщину вытащили на берег и передали бригаде скорой помощи: ее здоровью ничего не угрожало.

Своим спасением белоруска оказалась обязана не только спасателям, но и мужчине, который обозревал местность с помощью бинокля. Именно он заметил терпящую бедствие женщину и вызвал МЧС.


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