Премия Вацлава Гавела вручена активисту-уйгуру 30.09.2019, 19:18

Наградой также отмечены молодые правозащитники балканских стран.

Премия Совета Европы имени Вацлава Гавела в 2019 году присуждена уйгурскому ученому Ильхаму Тохти, находящемуся в заключении, а также Молодежной инициативе за права человека (YIHR), которая способствует примирению и миру на Балканах. Об этом решении сообщил в понедельник, 30 сентября, председатель Ассамблеи делегатов Совета Европы Лилиан Мори Паскье, передает DW.

Ильхам Тохти - активист, занимавшийся в том числе проблемами уйгурского меньшинства в Китае. В 2014 году его приговорили к пожизненному лишению свободы по обвинению в сепаратизме. В ответ на выдвижение его кандидатуры КНР обвинила Совет Европы в поддержке терроризма. "Премия поможет Тохти в тюрьме и способствует борьбе против угнетения уйгурского народа", - заявил на вручении награды представитель Ильхама Тохти. По его словам, награда дает надежду всем уйгурам.

Молодежная инициатива за права человека была основана в 2003 году. Своей целью она назвала примирение на Балканах путем объединения молодежи из разных этнических групп, регионов и стран. Сербский активист YIHR Иван Джурич на вручении награды предупредил о риске новых вспышек насилия в регионе.

Премия, созданная в 2013 году, названа в честь экс-президента Чехии и бывшего диссидента Вацлава Гавела, умершего в 2011 году. В прошлом году ее присудили руководителю правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюбу Титиеву, который был приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков. Титиев был условно-досрочно освобожден в июне 2019 года. В 2015 году премию Гавела получила российская правозащитница Людмила Алексеева. В декабре 2018 года Алексеева скончалась на 92-м году жизни.