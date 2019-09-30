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Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа из Украины

  • 30.09.2019, 19:32
Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа из Украины
Ангела Меркель

Он уже совершил визит в украинское посольство.

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа из Украины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает rbc.ua.

Отмечается, что он уже совершил визит в украинское посольство в Берлине.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее Уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита с Украиной. Приятно, что свой первый официальный визит Спецпосланник осуществил именно в украинское посольство в Берлине", - говорится в сообщении Мельника в Twitter.

Напомним, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по газу с участием Украины, Российской Федерации и Европейского союза. На встрече стороны обсуждали продление контракта на транзит газа из Российской Федерации в Европу по украинской ГТС после 2019 года.

Отметим, что действующее соглашение истекает в конце 2019 года.


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