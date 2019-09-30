Активист «Европейской Беларуси»: Пропагандисты, наверное, здорово получили 6 30.09.2019, 19:35

2,894

Светлогорское телевидение показало пикет «Европейской Беларуси» по сбору подписей.

Жители города увидели на экранах национальную символику и флаги ЕС. Об этом рассказал пресс-службе активист «Европейской Беларуси» Дмитрий Савич, который принимает участие в парламентской кампании по Светлогорскому избирательному округу №46.

- Происходят, порой, занимательные ситуации. Одна из них была, когда мы собирали подписи в прошлые выходные, на набережной. Это как раз был день города, местные чиновники устраивали фотосессию, это фиксировала камера Светлогорского телеканала. Совсем неподалёку от того места, где позировали работники исполкома, как раз и стоял наш пикет с национальной символикой, с символикой «Европейской Беларуси». Каково же было наше удивление, когда местное ТВ вместе с главными чиновниками города, показало еще и нас, и наши флаги. Потом пропагандисты, наверное, здорово получили.

Но есть ситуации, которые не вызывают улыбок, а напротив. Катастрофическое положение дел складывается в непосредственной близости от завода беленой целлюлозы. Люди, которые проживают около завода, настолько страдают из-за экологической ситуации, что находятся на грани отчаяния. Они как обреченные уже. Я понимаю этих людей. Мы ставили в этой местности пикет, но не смогли простоять там более двух с половиной часов, поскольку по истечении этого времени, у нас началась сильная резь в глазах, першение в горле, головокружение, слабость. Мы просто вынуждены были уйти. А теперь представьте, что в таких условиях постоянно живут люди, маленькие дети!

Впереди — последняя неделя сбора подписей. Мы почти выполнили свой план, но продолжаем проводить пикеты, чтобы общаться с людьми, чтобы над улицами развевались наши флаги, звучали наши лозунги. У нас же у всех одна цель – достойная жизнь для людей. Я же даже по Светлогорску вижу, как люди, которые абсолютно честно и тяжело трудятся, получают сущие копейки, а тот, кто хитер, кто совести не имеет – живет на всем готовом. Этого быть не должно. Люди устали так жить, и потому, чтобы исправить положение дел, мы стоим в любую погоду. Нужно менять ситуацию.