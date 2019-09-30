Лукашенко – Пашиняну: Если даже вы откажетесь с нами сотрудничать, мы все равно будем настаивать 27 30.09.2019, 19:47

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Никол Пашинян и Александр Лукашенко

Диктатор в Армении рассказывал о дружбе с правителем Азербайджана.

Александр Лукашенко прибыл в Ереван на саммит ЕАЭС и провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает «Белсат».

Во время встречи Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси заинтересованы в выстраивании хороших отношений с Арменией.

«Сегодня темп роста товарооборота 140% – это очень хороший темп. Я должен вас заверить, что так будет и дальше. Мы будем поддерживать ваш бизнес в Беларуси, если вам интересен наш – будем к вам приезжать, создавать совместные предприятия. Я это говорю к тому, чтобы вы не думали, что у нас изменилась политика в отношении Армении. Если даже вы откажетесь с нами сотрудничать, мы все равно будем настаивать на том, чтобы быть очень близкими и дружественными государствами», – заявил Лукашенко.

Он заверил Николу Пашиняна, что Беларусь всегда готова подставить Армении плечо и никогда ни с кем не будет дружить против нее.

«Так сложилось, что вы у меня очень хороший друг, и президент Азербайджана еще с давних времен хороший друг. Ну, и что мне сегодня делать? Я очень хорошо отношусь и к Армении, и к Азербайджану, – сказал Лукашенко. – Мы готовы работать в интересах Армении».

Лукашенко добавил, что, возможно, затронул недипломатичную тему, которую не следовало бы поднимать, однако он не хочет, чтобы между руководством Беларуси и Армении были какие-нибудь недомолвки.

«Это не просто разговор. Знайте, что мы всегда будем хорошо к вам относится, как к родным, как к братьям», – подчеркнул он.

В свою очередь Пашинян отметил, что очень рад способности двух стран работать вместе и обсуждать самые непростые вопросы, чтобы прийти к единому мнению.

«У нас достаточно мудрости, храбрости и воли все вопросы решить так, чтобы дружба и братство между нашими народами и странами развивались», – выразил уверенность премьер Армении.