Пробуждение «ватников» 7 Телеграм-канал «СерпомПо»

30.09.2019, 20:03

3,058

Павeл Устинов

Чем показательно «дело» Павла Устинова.

То, что суд не стал полностью оправдывать Павла Устинова, практически убивает надежду на пересмотр приговоров другим фигурантам "московского" дела.

Сеанс "неслыханной доброты" закончился на Миняйло с его 100-процентным алиби. Это подтверждает и сегодняшнее решение суда о продлении до начала января домашнего ареста Сергею Фомину, еще одному участнику летних митингов (ранее решение о продлении приняли в отношении Егора Жукова и Самариддина Раджабова).

Дело Устинова показательно вот почему. Оправдывать не стали даже человека, который случайно попал в замес, а на самом деле ни в каких митингах не участвовал и вообще, можно сказать, был опорой режима.

В прошлый четверг, накануне первого дня рассмотрения апелляции, Павел Устинов записал видеообращение, поблагодарив всех неравнодушных людей, которые способствовали его освобождению, и пообещал помогать тем, кто, как и он, проходят по т.н. "московскому делу".

После освобождения Павла в соцсетях началась бурная дискуссия, стоило ли вписываться за этого практически "идеального путинского гражданина", отставного росгвардейца и "ватника".

Однако не интересовавшийся раньше политикой актер Устинов, как и обещал, начал помогать своим невольным товарищам по "московскому делу" - вышел с плакатом с их именами к Администрации президента. В отличие, кстати, от журналиста Голунова из либеральнейшей "Медузы", за которого тоже митинговали и пикетировали "неравнодушные люди", и который после своего освобождения тихо отполз в сторону своей "расследовательской" журналистики.

Посмотрим, возможно, прозрение "ватников" и начнется с их реального столкновения с путинским государством. И, возможно, именно с их прозрения и начнется его крах.

Телеграм-канал «СерпомПо»