Милевский: Я привык обыгрывать всех на тренировках, в матчах, в ресторане 5 30.09.2019, 20:14

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Артем Милевский

Форвард брестского «Динамо» заявил, что недоволен ничьей с БАТЭ.

Форвард брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал, что недоволен исходом матча с БАТЭ (1:1) в рамках чемпионата Беларуси, передает pressball.by.

"Кто-то там доволен из-за ничьей с БАТЭ, а я недоволен. У меня нет настроения, я буду сейчас смотреть видеообзоры. Я недоволен, что мы сыграли вничью. Для кого-то это приемлемо. Для меня — нет. Я привык всегда обыгрывать всех на тренировках, в матчах, везде, где только можно. И в ресторане", — отметил Милевский в эфире 2+2.