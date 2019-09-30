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Милевский: Я привык обыгрывать всех на тренировках, в матчах, в ресторане

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  • 30.09.2019, 20:14
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Милевский: Я привык обыгрывать всех на тренировках, в матчах, в ресторане
Артем Милевский

Форвард брестского «Динамо» заявил, что недоволен ничьей с БАТЭ.

Форвард брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал, что недоволен исходом матча с БАТЭ (1:1) в рамках чемпионата Беларуси, передает pressball.by.

"Кто-то там доволен из-за ничьей с БАТЭ, а я недоволен. У меня нет настроения, я буду сейчас смотреть видеообзоры. Я недоволен, что мы сыграли вничью. Для кого-то это приемлемо. Для меня — нет. Я привык всегда обыгрывать всех на тренировках, в матчах, везде, где только можно. И в ресторане", — отметил Милевский в эфире 2+2.


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