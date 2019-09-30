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«Крым не наш»: В России призывают вернуть Крым Украине

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  • 30.09.2019, 20:30
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«Крым не наш»: В России призывают вернуть Крым Украине

В российских городах оставляют надписи на домах с призывами против войны и аннексии полуострова.

В российских городах появились надписи против войны на Донбассе и аннексии Крыма. На въезде в город Тосно Ленинградской области России неизвестные оставили призыв «Вернем Крым Украине», а на стеле города Псков появилась надпись «Крым не наш», сообщает Радіо Свобода.

В Санкт-Петербурге на жилом доме по адресу 1-й Рабфаковский переулок, корпус 5 неизвестные написали «Хватит умирать за Донбасс».

Соответствующие фотографии журналистам телевизионного проект Радіо Свобода «Донбас.Реалии» отправили местные жители.

Ранее подобные проукраинские акции проходили на неподконтрольной правительству Украины части Донбасса. В частности, в Донецке и Луганске была замечена украинская символика ко Дню Независимости Украины.


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