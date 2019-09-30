В Боснии напали на радио из-за новости, связанной с Беларусью 1 30.09.2019, 20:43

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Данный случай вызвал большой резонанс в стране.

На офис интернет-портала радиостанции Radio Sarajevo вечером 27 сентября было совершено нападение группы хулиганов, которые назвались болельщиками футбольного клуба «Сараево». Об этом журналисты пострадавшего СМИ сообщили в пресс-релизе, размещенном на своем сайте, передает belmir.by.

В студии Radio Sarajevo. Фото: facebook.com/RadioSarajevo

В пресс-релизе уточняется: причиной нападения стала опубликованная на сайте проверенная информация о том, что фанат команды «Сараево» был приговорен в Беларуси к пяти годам тюрьмы, поскольку сотрудники милиции обнаружили у него 0,16 грамма кокаина.

В результате сотрудники редакции портала столкнулась с беспрецедентными угрозами в свой адрес и в адрес членов своих семей, говорится в пресс-релизе.

Нападавшие потребовали удалить указанный текст с сайта радио и связаться с другими редакциями газет и интернет-ресурсов Боснии и Герцеговины, чтобы те также удалили данную информацию. Опасаясь за свою жизнь и за безопасность семьи, редактор портала был вынужден выполнить требования.

Журналисты призвали полицию провести расследование этого инцидента и привлечь к ответственности виновных, а также обеспечить защиту сотрудникам редакции.

Полиция кантона Сараево. Фото: mup.ks.gov.ba

Данный случай вызвал большой резонанс в стране. В поддержку сотрудников пострадавшего СМИ и с осуждением нападения выступили коллеги-журналисты, политики, дипломаты, общественные деятели, различные организации. В их числе футбольный клуб «Сараево» и Федерация футбола Боснии и Герцеговины.

Полиция после публикации пресс-релиза оперативно провела расследование и по горячим следам задержала двоих мужчин, жителей Сараево 1990 и 1991 года рождения. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями 179 и 184 Уголовного кодекса страны – незаконное лишение свободы и угроза безопасности.

Городскому суду Сараево было предложено назначить содержание обоих подозреваемых в течение месяца под стражей из-за риска, что те могут повлиять на свидетелей, скрыть улики или совершить повторное преступление. Однако суд принял решение освободить мужчин из-под стражи, запретив при этом приближаться к офисам СМИ и журналистам в радиусе 100 метров.