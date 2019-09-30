На капремонт закроют мост через Двину в Полоцке 1 30.09.2019, 21:10

Планируется, что ремонт займет 14 месяцев.

8 октября в Полоцке планируют закрыть на капитальный ремонт мост по улице Юбилейной через Двину. Об этом агентству БелТА рассказала директор Управления капитального строительства Полоцка Галина Бельская.

Сейчас возле моста идут подготовительные работы по обустройству строительной площадки. Планируется, что ремонт займет 14 месяцев. На него потратят 11,7 миллиона рублей из общегосударственного и областного бюджетов.

Во время ремонта предполагается перенести магистральную теплотрассу, заменить практически все конструктивные элементы моста. Опоры моста, как установили специалисты, в хорошем состоянии, им нужен только косметический ремонт.

После капремонта на мосту останутся две полосы движения для авто и дорожки для пешеходов.

На втором мосту через Двину на время этого ремонта выделят отдельную полосу для общественного транспорта. Об изменениях в расписании движения общественного транспорта жителям будут сообщать дополнительно.

Мост был построен в 1930-е годы. Капитально его не ремонтировали, только несколько раз проводили поддерживающий ремонт.