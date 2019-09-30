Здравый смысл против эмоций

Здравый смысл против эмоций1
- Игорь Эйдман
- 30.09.2019, 21:19
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Хорошо, что в наше время остались люди, не потерявшие здравый смысл.
Хорошо, что в наше время истерик и страстей остались люди, не потерявшие здравый смысл.
Олег Сенцов пишет: "Очень радует тот факт, что российское гражданское общество начало не только просыпаться, но и объединяться, а главное верить в свои силы, в то, что они могут многое... Режим Путина преступен не только по отношению к народу Украины, но и к собственной стране. Мы, украинцы, будем делать все от нас зависящее, чтобы не проиграть эту борьбу, но победить диктатора может лишь его собственный народ".
Как украинский патриот, Сенцов понимает, что в интересах его родины всячески поддерживать любое протестное, оппозиционное движение в стане агрессора. Это абсолютно рациональный подход.
Те, кто пропагандирует ненависть к России, как стране, и к русским, как к нации, напротив, объективно помогают Путину и вредят Украине. Таким образом, они только подтверждают пропагандистские мифы РосТВ: "Нас все ненавидят, Путин - это Россия, все, кто против Путина - враги нашей страны и русских; нам всем остается только сплотиться вокруг президента, защищающего нас от враждебного мира".
Да, в российском оппозиционном движении немало крымнашистов. Но и среди антигитлеровской оппозиции в Германии было множество имперцев и даже бывших нацистов. Однако государствам, противостоящим нацистской агрессии, было на это в общем-то наплевать. Ведь любые антигитлеровские силы в Германии объективно вносили раскол в стан агрессора и тем самым ослабляли его.
Игорь Эйдман, Facebook