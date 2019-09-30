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В Лидском районе МАЗ обрушил часть стены склада на грузчика

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  • 30.09.2019, 21:37
В Лидском районе МАЗ обрушил часть стены склада на грузчика
Иллюстрационное фото

Мужчина погиб.

В агрогородке Ёдки на территории свинокомплекса грузовик разрушил часть стены склада. В результате происшествия погиб человек.

Как сообщает «Лидская газета» со ссылкой на начальника межрайонного отдела департамента Государственной инспекции труда Андрея Могильницкого, днем 29 сентября автомобиль МАЗ доставил на территорию свинокомплекса «Прогресс» комбикорм. Выгрузив его внутри склада и не опустив грузовую платформу, водитель начал выезжать и задел ворота. В результате часть стены склада обрушилась на 50-летнего грузчика свинокомплекса, который находился возле здания.

Мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.


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