В Санкт-Петербурге депутаты заменили портрет Путина на фото Сахарова 3 30.09.2019, 21:43

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Андрей Сахаров

Решение было принято единогласно.

В Санкт-Петербурге депутаты муниципального собрания района Литейный на первом заседании после выборов приняли решение отказаться от размещения в зале заседаний портретов "здравствующих политических деятелей". Это значит, что в зале будет снят портрет президента России Владимира Путина, передает svoboda.org.

Вместо него депутаты решили поместить в зале портрет академика Андрея Сахарова "как знак уважения к борьбе за свободу, демократию и права человека".

Первое решение в петербургском округе «Литейный», где по итогам выборов большинство получило «Яблоко». В помещении совета депутатов запретили вешать портреты «здравствующих политических деятелей» и вместо Путина повесили портрет правозащитника Андрея Сахарова. pic.twitter.com/n8OzzlLKpn — Партия ЯБЛОКО (@yabloko) 30 сентября 2019 г.

Решения были приняты единогласно. В заседании не участвовали представители "Единой России", которые по итогам выборов потеряли большинство в совете. Оно у партии "Яблоко".

Ранее муниципальные депутаты во Фрунзенском районе, где большинство получила "Партия Роста", сняли со стены портреты Путина и губернатора Александра Беглова. Их, впрочем, впоследствии повесил у себя в кабинете глава муниципального округа.