В «Слуге народа» анонсировали партийный съезд: будут менять главу 1 30.09.2019, 22:06

Дмитрий Разумков

Сейчас партию возглавляет действующий спикер парламента Украины Дмитрий Разумков.

Партия президента Украины Владимира Зеленского “Слуга народа” намерена в конце октября провести съезд. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции СН в Верховной Раде Александр Корниенко, пишет “Интерфакс-Украина”.

Один из запланированных на съезде вопросов - смена главы партии. Как известно, сейчас ее возглавляет действующий спикер парламента Дмитрий Разумков.

"В конце октября будет съезд", - сказал Корниенко.

"Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", - рассказал политик.

Еще одним вопросом съезда, по словам депутата, станет усовершенствование партийного устава.