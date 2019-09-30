Цена на нефть упала ниже $60 за баррель 30.09.2019, 22:14

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются и завершают квартал "в минусе" на фоне пессимистичных прогнозов роста мировой экономики.

Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в понедельник, 30 сентября, передает korrespondent.net.

Так, по состоянию на 20:30 по Минску ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $1,38 (2,26%) – до $59,66 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $1,24 (2,22%) – до $54,67 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $4,99 в пользу Brent.

Так, в понедельник рейтинговое агентство Fitch ухудшило свою оценку роста глобального ВВП на 2019 и 2020 годы на 0,2% – до 2,6% и 2,5% соответственно. При этом оценка на 2020 год предусматривает самый медленный рост с 2012 года.

При этом агентство оставило на прежнем уровне ($65 за баррель) прогноз цен на нефть марки Brent на текущий 2019 год, поскольку, несмотря на сигнал об уязвимости объектов нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ смогут регулировать предложение и предотвратить существенный излишек топлива на мировом рынке.

Напомним, минувшую неделю нефть завершила "в минусе". Тогда "черное золото" дешевело на фоне усиления опасений за спрос на сырье.