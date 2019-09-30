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Российские туристы пытались вывезти из турецкого отеля чемодан еды

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  • 30.09.2019, 22:22
Российские туристы пытались вывезти из турецкого отеля чемодан еды
Иллюстрационное фото

Инцидент произошел в гостинице в городе Манавгат.

Российские туристы попытались вынести чемодан с едой из отеля в Турции. Об этом сообщает ria.ru со ссылкой на Haberturk.

Инцидент произошел в гостинице в городе Манавгат, когда постояльцы выезжали из отеля. Персонал попросил одного из туристов показать содержимое багажа. В чемодане оказались блюда из меню завтрака и разложенные по пакетам фрукты и напитки.

Сотрудники изъяли у отдыхающих продукты, и туристы покинули гостиницу.

По словам персонала, в отеле запрещено забирать еду и напитки в номера. Эти правила прописаны в документах, которые постояльцы заполняют при заезде.

"Мы работаем по системе "все включено". Наши гости могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же увозить продукты сумками?" — заявил представитель отеля.

Он предположил, что туристы не так поняли правила проживания в гостинице.


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