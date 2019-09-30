«Крумкачы» намерены восстановить первоначальное название 30.09.2019, 22:33

Сейчас клуб называется НФК.

Футбольный клуб НФК, который сейчас выступает в первой лиге чемпионата Беларуси, перед следующим сезоном может вернуть свое первоначальное название «Крумкачы». Об этом в интервью официальному сайту рассказал один из основателей команды Ярослав Будянский.

«У нас хорошие отношения с федерацией и уже достигнута устная договоренность, что со следующего сезона мы можем вернуть себе название НФК «Крумкачы»», — заявил Будянский.

Футбольный клуб был вынужден неоднократно менять название из-за смены ответственных за клуб юридических лиц.

«Крумкачы» были основаны в 2014 году. В 2016 и 2017 гг. выступали в высшей лиге, но были исключены из нее из-за проблем с лицензированием и ввиду задолженности перед игроками. Клуб был отправлен во вторую лигу, занял второе место и добился повышения в классе. Затем Белорусская федерация футбола заявила, что не допустит клуб к участию в первой лиге, так как команда с аналогичным названием имеется среди членов федерации. В результате «Крумкачы» сменили название на НФК.