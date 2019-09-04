Должок 6 Виктор Горбачев

4.09.2019, 7:59

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Виктор Горбачев

Чем быстрее будет прекращена эта вакханалия, тем меньше нам надо будет отдавать.

Мы все в долгах. Как в шелках.

Да-да. Именно мы, белорусы. Те самые памяркоуные и самые терпеливые. Не гражданин Лукашенко и его окружение, а мы! Мы, наши дети, внуки и правнуки. Именно нам ходить по миру с протянутой рукой. Ибо. Эта власть не будет просить точно. Зачем? У них все есть. Благодаря нам. Резиденции и фазенды. Вертолеты и самолеты. Леса и поля. Отдых там и тут. Бизнес тут и там. И они никому и ничего не должны. Должны мы!

Мы все это им позволяем и молчим. Терпим.

Докладываю. Не секрет, что госдолг Беларуси, вместе с гарантиями правительства на 1 августа достиг 48,3 млрд BYN (или 23,7 млрд USD). Если сопоставить эту сумму с ВВП Беларуси, то получится 39,2%.

Если Вам ничего не говорят эти цифры, то я скажу более коротко — мы в ж…! Даже не так. В полной! Именно мы - граждане Беларуси. Мы, это те, кто в долг не брал и им не пользовался. Однако. Однако разрешаем и молчим. И продолжаем. А долг все выше и выше. За прихоти «царей» и его свиты всегда отвечают низы. Мы. Загоняем себя в полнейшую кабалу за три копейки. За краюху.

И не надо думать, что все пройдет и спишут. Глупости. Просто наши внуки вместо киви будут грызть морковку неочищенную и немытую. Именно так. Не их внуки и правнуки, которые набрали в долг, а наши. Они все это в оборот личный, в кубышки, по норкам, а мы? Они на катерах по личным озерам, а мы рыбку вылавливать с разрешения и за плату. В лес за грибами и ягодами? Сначала заплатить, а уж потом. И да, должок отдавать то надо. Так что, чем дальше — тем смешнее. И смеются они — а не мы. Они нам лапшу на уши — а мы и не стряхиваем.

Не тешьте себя надеждами. Мы все в долгах, кроме… У них майбахи, а у нас долги. Ибо. Ибо они их берут от имени государства и от всех нас конкретно, а не лично от себя. Мы для них живой щит. Щит, который должен за все отвечать. Вы не поверите, но все долги и претензии кредиторов - будут не к к нему лично и к его своре назначенцев, а к нам! Ну, мы же народ Беларуси?

И еще. Этот долг будет катастрофически расти, как только заработает Островецкая АЭС. С каждым днем. Ну, мы же народ Беларуси эту АЭС хотим и разрешили? Мы. Значит, драть и брать с нас будут. Понимаете? Подавляющее большинство населения страны находится в долговой яме, хотя этих денег даже в глаза не видели, а тот, кто загнал в долги - тащится в восемнадцати резиденциях. И на подходе 19-ая или 20-ая. А че? Мы же, как бы, народ Беларуси разрешаем.

Каждый год нужно отдавать. Каждый. По нарастающей. Значит, будут грабить. Грабить и дальше нас. Выдавливать до последнего. До гробовой доски.

Если думаете, что с молотка будут уходить фазенды в Дроздах и прочие золотые унитазы для расчета за долги? Глупости. Нашими же руками и все это защищаться будет. Не зря же столько людей в погонах кормится у корыта.

Понимаете? Объем госдолга - это те деньги, которые «они» положили в основном в свой собственный карман, повесив их на белорусов. На нас. Так что, если че, с торбочкой по миру, не они пойдут, а мы. Богатые с торбами не ходят.

Хотя? Чем быстрее будет прекращена эта вакханалия и до извилин народа дойдет, что нас ожидает и почему, тем меньше нам надо будет отдавать. А так? А так с каждым днем считаем увеличение долга. Нашего.

И ждем обещанного. Ждем по 500. Каждому.

А когда ходите на салюты праздничные лицезреть, разные базары - помните! Помните - это наши деньги в небо полетели. Это наш долг, ради их утех, стал еще больше.

Улыбаемся господа, улыбаемся!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»