Греческий остров будет платить 600 евро в месяц всем, кто согласится на нем жить 15 4.09.2019, 8:07

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Остров с лагунами и райской природой расположен недалеко от Крита.

Этот остров называется Андикитира, пишет Marcianos. Эта жемчужина Ионических островов представляет собой каменистую, дикую землю с нетронутой природой. Это идеальное место, чтобы выключиться и почувствовать себя вне мира.

На острове только одна тихая и очаровательная деревня Потамос, состоящая из белых домов и ряда переулков, с парой таверн и горсткой магазинов.

Фото: marcianos.com

По последним записям в Википедии, на острове осталось всего 40 жителей, и властям ничего не остается, как предложить около 600 евро в месяц на первые три года тем, кто хочет переехать туда навсегда. Помимо компенсации, они предлагают участок земли для строительства или бизнеса.

Фото: marcianos.com

Плата устанавливается не правительством или ратушей, а местной православной церковью, которая ищет молодые семьи для заселения этого района.

Фото: marcianos.com

В лучшие времена на острове проживало несколько сотен жителей, но в последние десятилетия эти показатели постепенно снижались из-за нехватки рабочих мест. Идея состоит в том, чтобы населить остров новыми жителями, которые могут использовать предоставленные им земли по своему усмотрению, либо для строительства дома, либо для организации какого-либо бизнеса.

Фото: marcianos.com

На острове есть электричество и подключение к Интернету, но нет банков и есть только одно коммерческое учреждение.

А вы бы согласились переехать на такой дикий остров?