Сколько на самом деле стоит сбор грибов и ягод в Беларуси 6 4.09.2019, 8:21

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Государство собирает «налог» в виде штрафов.

В Беларуси сейчас активно заготавливают грибы и некоторые дикорастущие ягоды. Однако некоторые нарушают правила их сбора, а за это предусмотрены штрафы, пишет tut.by.

Ответственность за нарушение правил заготовки, сбора грибов предусмотрена статьей 15.26 Кодекса об административных правонарушениях. За сбор, заготовку и закупку с нарушениями можно получить штраф. В первом полугодии государственная лесная охрана привлекла к административной ответственности по этой статье КоАП 75 человек.

Так, за сбор или заготовку грибов на запрещенной территории предусмотрены штрафы. Для физлица — до 20 базовых величин (до 510 рублей), для индивидуальных предпринимателей — до 100 базовых (до 2550 рублей), а для юрлица — до 500 базовых (до 12 750 рублей).

Те, кто попадется впервые, может отделаться предупреждением или минимальным штрафом.

За нарушение сроков, использование запрещенных средств или методов сбора или заготовки грибов физлицо может получить предупреждение или штраф до 20 базовых величин (до 510 рублей), ИП — до 100 базовых (2550 рублей), а юрлицо — до 500 базовых (12 750 рублей).

К примеру, собирать грибы нужно с сохранением грибниц. Грибы нужно срезать ножом на почве у основания гриба или выкручивать. При сборе лисичек важно помнить, что грибов с размером шляпки меньше 1,5 сантиметра в диаметре должно быть не более 5% от собранной массы.

За вынос и вывоз грибов из зоны радиоактивного загрязнения, зоны последующего отселения, где установлен контрольно-пропускной режим, для физлица предусмотрен штраф от 10 до 30 базовых величин (от 230 до 690 рублей), для ИП — от 10 до 50 базовых величин (от 230 до 1150 рублей), для юрлица — до 200 базовых величин (4600 рублей). При этом собранные грибы конфискуют.

Дикорастущие ягоды можно собирать приспособлениями, которые не наносят вред ягоднику. Его корпус и зубья должны быть из пластмассы, металла, древесины, резины или их комбинации. При этом не должно быть режущих краев в зоне срывания ягод, а расстояние между зубьями — не меньше 0,5 сантиметра.