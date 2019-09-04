Болгария попросила РФ не называть «освобождением» приход Красной армии 13 4.09.2019, 8:26

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МИД Болгарии выступил с официальным заявлением.

Министерство иностранных дел Болгарии обратилось к российскому посольству в Софии с официальным заявлением, в котором попросило не употреблять "сомнительный исторический термин (освобождение)" в контексте прихода советских войск в 1944 году. Соответствующее заявление появилось на сайте МИД Болгарии во вторник, 3 сентября. Поводом для обращения стала выставка Российского культурно-информационного центра "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая должна открыться в Софии 9 сентября, сообщает dw.com.

"Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что на щитах Советской Армии народы Центральной и Восточной Европы получили полувековые репрессии, удушение гражданского самосознания, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских странах", - говорится в заявлении.

"СССР объявил войну Болгарии, когда к власти только что пришло новое демократическое правительство, объявившее о прекращении связей с нацистской Германией", - напоминает МИД Болгарии.

Посольство России в Болгарии объявило на своей странице Facebook, что "обескуражено" заявлением МИД. "Выставка направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ", - написали его представители.