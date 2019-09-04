Чиновники Лукашенко ради санатория в Ялте признали Крым российским 5 4.09.2019, 8:38

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Это является достаточным основанием для введения украинских санкций против администрации диктатора.

Журналист Денис Ивашин доказал, как для чиновников Александра Лукашенко Крым стал фактически и юридически российской территорией – на примере одного санатория в Ялте, сообщает «Белсат».

Беларусь не признала аннексии Крыма Россией, но подчиненные Лукашенко действуют так, словно вооруженный захват полуострова был законным. Такой вывод содержит статья-расследование журналиста Дениса Ивашина из газеты «Новы час» о санатории «Белоруссия» в Ялте, под горой Ай-Петри, которым владеет Управление делами Лукашенко.

В январе 2015-го ведомство зарегистрировало санаторий в Едином государственном реестре юридических лиц России. Тогда здравница начала платить налоги и сборы в российский бюджет, пользуясь украинскими ресурсами.

«И де-факто, и де-юре Беларусь в данном случае признает Крым, как территорию России: пишет в документообороте, что это российская территория, участвует в российской системе госзакупок, оказывает услуги госслужащим РФ», – полагает Денис Ивашин.

Российские тендеры и налоги в российский бюджет – за счет украинской собственности, в том числе 12 гектаров земли с парковой зоной – культурным наследием Украины.

«Своей деятельностью санаторий нарушает законодательство Украины, и это, конечно, может быть основанием для введения санкций против государственных предприятий в ведомстве администрации Лукашенко», – подчеркивает Александр Лиев, министр курортов и туризма Автономной республики Крым в 2010-2014 гг.

Как вспоминает Александр Лиев, ранее в санаторий «Белоруссия» можно было попасть только по большому блату. Уже тогда руководство санатория не сотрудничало с местными властями, из-за чего Министерству туризма приходилось обращаться в белорусское посольство в Украине. Директором здравницы был Борис Андросюк.

После того как Крым захватили российские спецназовцы и другие гибридные силы, Андросюк получил благодарность от ставленника Кремля Сергея Аксенова и грамоту от администрации Ялты. Сейчас Андросюк – заместитель министра здравоохранения Беларуси, а санаторием руководит Андрей Филон, также государственный служащий Управления делами Лукашенко.

«Статус этого санатория поднимался и в работе межправительственной украинско-белорусского группы в вопросах торгово-экономического сотрудничества. И по состоянию на 2017 год, насколько я выяснил, работа временной комиссии по статусу санатория была заморожена из-за принципиальной позиции Беларуси», – рассказывает Денис Ивашин.

В санатории сейчас отдыхают российские чиновники и работники военно-промышленного комплекса, но клиентов не хватает. Поэтому отдел маркетинга активно продает туры в «Белоруссию» по акции, но с нарушением украинских законов.

Среди способов доехать из Беларуси страница санатория рекомендует, автобусное сообщение из Беларуси в Крым, авиасообщение российских регионов с Крымом или Керченский автотранспортный мост.

Все предложенные варианты могут потом «откликнуться» туристам. Украинские пограничники имеют право депортировать из пункта пропуска лиц, перешедших границу аннексированного Крыма без специального разрешения и не через Херсонскую область.

«Я бы хотел, пользуясь возможностью, чтобы люди в РБ узнали, что, нарушая законы, они оставляют свой цифровой след навсегда, о том, что они побывали в этом санатории, который нарушает законодательство, эта информация остается. Потом получать визу в США, в Европу, становиться инвестором в цивилизованных странах или получать образование может стать проблемой», – обращается к зрителям «Белсата» Александр Лиев.

Как ответила на запрос журналистов Служба безопасности Украины, у них нет сведений, что директора санатория – белорусские государственные служащие Борис Андросюк и Андрей Филон – были в Крыму и пересекали границу на легальных основаниях.