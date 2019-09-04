По Казахтану прокатилась волна антикитайских митингов: хроника протестов 4.09.2019, 8:47

Выступление в Жанаозене против китайских заводов вызвало акции солидарности в других городах.

3 сентября около сотни жителей Жанаозена вновь собрались на центральной площади города и потребовали прекратить реализацию китайских проектов в Казахстане. В этот же день в Нур-Султане, Актобе и Шымкенте также состоялась акция под названием «Мы против китайской экспансии», сообщает «Радио Азаттык».

ЧЕГО ТРЕБУЮТ ЖАНАОЗЕНЦЫ?

Жители Жанаозена второй день подряд выражают недовольство казахстанско-китайским межправительственным соглашением по строительству в Казахстане 55 предприятий в сфере сельского хозяйства и промышленности. 2 сентября горожане собрались возле здания акимата и выдвинули свои требования властям. К собравшимся вышел заместитель акима города Амангали Нурдаулетов и сообщил, что к ним приедет аким Мангистауской области Серикбай Трумов.

3 сентября жанаозенцы вновь собрались на центральной площади города, где в 2011 году силовики подавили забастовку нефтяников, открыв огонь по людям (в Жанаозенских событиях погибли, по официальным данным, 17 человек), и продолжили акцию протеста. На встречу с жителями города прибыл аким Мангистауской области Серикбай Трумов. Один из участников акции протеста сказал акиму, что люди требуют документ с подписью и печатью президента Касым-Жомарта Токаева, подтверждающий, что «китайские заводы в Казахстане строиться не будут».

Некоторые из пришедших к акимату Алматы,чтобы выразить поддержку жителям Жанаозена. 4 сентября 2019 года.

Среди собравшихся на центральной площади в Жанаозене были и нефтяники компании «Озенмунайгаз». Одна из участниц акции Кунсулу Айтешова потребовала от властей роспуска партии «Нур-Отан».

— Если сменить нынешнюю власть, никаких проблем не будет. Народу нужна земля. Эта земля ни [Нурсултана] Назарбаева, ни [Касым-Жомарта] Токаева. Нужно распустить «Нур Отан», нет депутатов, радеющих за народ, — сказала она.

Участники акции протеста потребовали, чтобы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от запланированного на 11–12 сентября визита в Китай.

Некоторые участники высказали и другие требования властям, в том числе освободить «политических заключенных».

Аким Мангистауской области Серикбай Трумов заверил собравшихся, что на территории Казахстана не будут строить китайские предприятия, а если и будут, то только после общественных слушаний.

— В Казахстане нет программы по строительству 55 китайских заводов. За один день эти заводы не построят. Мы живем в эпоху глобализации. Нам нужно диверсифицировать нашу экономику. 90 процентов экономики региона зависят от нефти и газа. Это наше богатство, которое будет передаваться из поколения в поколение. Вы пригласили, я приехал, чтобы ответить на ваши вопросы, — сказал Серикбай Трумов.

К протестующим также вышли аким города Жанаозена Адильбек Даулбаев несколько прокуроров и представители полиции. Аким города призвал жителей «действовать в рамках закона».

КАК ПРОТЕСТОВАЛИ В ДРУГИХ ГОРОДАХ?

В этот же день, 3 сентября, в Нур-Султане, Актобе и Шымкенте состоялись акции в поддержку жителей города Жанаозен. Три жительницы столицы — Анна Шукеева, Алия Жакупова и Калдыхан Козыбаева — вышли к дороге, ведущей к резиденции президента, с плакатами «Нет китайской экспансии», «Мы вместе с Жанаозеном», «Я поддерживаю жанаозенцев. А ты?».

Активистки из Нур-Султана выступают против строительства китайских заводов в Казахстане. 3 сентября 2019 года.

— Мы знаем, что происходит в Жанаозене. Жанаозен всегда был большой болью Казахстана. И поэтому мы в солидарность вышли сегодня поддержать их мирный протест. Я думаю, никто не хочет повторения того, что было в декабре 2011 года, — сказала Алия Жакупова, подразумевая Жанаозенские события декабря 2011 года, когда полиция открыла огонь по бастовавшим несколько месяцев нефтяникам. — Мы не можем сказать, что ничего не слышали, не видели, не было Интернета и что не имеем отношения к политике. Мы все имеем отношение к политике.

Некоторые прохожие выражали одобрение акции активистов, которые попытались обратить внимание и на проблемы дольщиков, и на ситуацию с правами человека в стране.

В акции в Шымкенте на площади Ордабасы участвовало около 20 человек. Жителей Жанаозена вышли поддержать местные активисты, многодетные матери и пенсионеры. Они призвали власти страны опубликовать информацию о кредитах из Китая и двустороннем соглашении.

— Зачем нам китайские заводы? Сейчас столько человек ходят без работы. Пусть открывают заводы и фабрики и найдут им работу, — говорит пенсионер Тлеулес Илес.

Акция в Актобе в поддержку жителей Жанаозена, которые призывают Касым-Жомарта Токаева отменить визит в Китай и обнародовать соглашения с Китаем. 3 сентября 2019 года.

С аналогичными требованиями выступили сегодня несколько жителей Актобе. Они вышли к зданию областного акимата с плакатами «Нет китайской экспансии», «Нет 55-и китайским заводам».

— Мы солидарны с жанаозенцами, которые второй день выступают с протестом. Земля Казахстана — наша общая земля, это наше будущее. Поэтому мы тоже против строительства китайских заводов на казахстанской земле! — сказал местный активист Алибек Молдин.

Представители акимата пригласили участников акции протеста пройти внутрь здания и поговорить там, однако активисты отказались от приглашения. Участники акции разошлись через час.

АНТИКИТАЙСКИЕ НАСТРОЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Весной 2016 года участники массовых земельных митингов в Казахстане открыто высказали опасения, что поправки к земельному кодексу, предусматривающие продажу земель сельскохозяйственного назначения и их передачу в долгосрочную аренду иностранцам, может привести к тому, что угодья окажутся в руках граждан других государств.

На суде по делу обвиненных в организации земельного митинга в Атырау Макса Бокаева (осуждён на пять лет в 2016 году, сейчас отбывает наказание в тюрьме) и Талгата Аяна (осуждён на аналогичный срок, освобожден после смягчения наказания в прошлом году) представители министерства сельского хозяйства заявили, что планов по продаже земли Китаю или китайским компаниям не было. Позднее казахстанские власти объявили мораторий на вступление в силу поправок к законодательству о земле.

В 2017 году получила распространение информация о притеснении этнических казахов в Синьцзянском районе Китая и их массовых задержаниях с последующим заключением в лагеря. Некоторые казахстанцы пожаловались, что их родственники, выехавшие в Синьцзян, не могут пересечь границу. Эта ситуация также усилила антикитайские настроения в Казахстане.

В 2018 году Китай предоставил Казахстану кредит в размере двух миллиардов 62 миллионов юаней. В апреле 2019 года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в форуме «Один пояс — один путь» в Пекине, на полях которого отметил подписание Казахстаном и Китаем соглашений «по 55 инвестиционным проектам в промышленности, строительстве, в области переработки мяса и зерна и в других сферах». 15 проектов, как тогда сообщалось, уже осуществлены, ожидается, что до конца года будут введены в эксплуатацию 11 объектов.

В интервью китайским журналистам после форума Назарбаев сказал следующее: «Китай никогда не диктует свои условия, никогда не говорит: "Живите, как мы живем, как Запад учит нас всегда". Китай не говорит: "Мы будем вам помогать, а вы станьте как мы". Эта политика Китая нравится».

Сообщения о китайских займах и сказанное Назарбаевым о заводах подверглись критике общественности.

На фоне усилившихся антикитайских настроений в стране президент страны Касым-Жомарт Токаев планирует поехать с визитом в Китай. В ходе визита в Китай 11–12 сентября Токаев и глава Китая Си Цзиньпин намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. За десять дней до визита в Китай, 2 сентября, Токаев обратился с посланием народу и заявил, что «земли иностранцам продавать не будут».

Китай — четвертый крупнейший инвестор в Казахстане и третий крупнейший кредитор.