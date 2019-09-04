Ученые нашли новые подтверждения библейской истории о Ное 1 4.09.2019, 9:09

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Обнаружены следы Всемирного потопа.

Международная команда ученых, изучая строение одной из сохранившихся прибрежных пещер, показала, что около трех миллионов лет назад, во время, когда Земля была на несколько градусов Цельсия теплее, чем в доиндустриальную эпоху, уровень моря был на целых 16 метров выше, чем в наше время, пишет hi-news.ru.

В связи с этим, давайте попробуем вместе представить, что произошло бы на планете, если бы уровень моря снова повысился на столь рекордный показатель?

Ученые доказали, что 3 миллиона лет назад уровень моря неожиданно поднялся на 16 метров. К чему бы привело подобное событие в наше время?

Ученые нашли новые доказательства глобального потопа

Исследования отложений из пещеры Арта на острове Майорка позволили ученым из Университета Нью-Мексико сделать вывод о том, что в среднем Пиацинском теплом периоде, который царствовал на нашей планете около трех миллионов лет назад уровень моря был выше современного примерно на 16,2 метра.

Исследование включало в себя работу с пещерными отложениями, известными как фреатические заросли на спелеотемах. Подобные отложения чаще всего формируются в прибрежных пещерах на границе между солоноватой водой и пещерным воздухом каждый раз, когда древние пещеры затопляются ввиду периодического повышения уровня моря. В пещере Арта, которая расположена в пределах ста метров от побережья, уровень грунтовых вод совпадает с тем уровнем, который существовал и в далеком прошлом планеты.

Спелеотем — пещерное образование из известняка

Ученые обнаружили и проанализировали шесть геологических образований, обнаруженных на высотах от 22,5 до 32 метров над уровнем моря. Тщательный лабораторный анализ 70 образцов указал на их возраст, который варьировался от 4,4 до 3,3 миллионов лет до н. э., что указывает на то, что данные пещерные отложения сформировались в эпоху плиоцена. Возраст структур определяли с помощью уран-свинцового радиометрического датирования в радиогенной изотопной лаборатории Университета Южной Флориды.

Исследователи считают, что повышение средней температуры на планете к тому уровню, к которому мы стремимся сейчас, примерно соответствует температурам, существовавшим в так называемый Пиацинский теплый период, когда температура была на 2-3º по Цельсию выше, чем в доиндустриальное время. Кроме того, согласно исследованиям, аналогичный эпохе плиоцена уровень содержания углекислого газа мы испытываем на себе уже сегодня.

Иными словами, даже если атмосферный CO2 стабилизируется вокруг текущих показателей, глобальный средний уровень моря все равно поднимется по крайней мере на уровень моря эпохи плиоцена.

Что произойдет, если уровень моря поднимется на 16 метров?

Повышение уровня моря может привести к катастрофическим последствиям

Современные модели таяния показывают, что резкое повышение уровня моря, скорее всего, будет вызвано коллапсом льдов Гренландии и Западно-антарктических ледяных щитов.

Резкое повышение уровня мирового океана приведет к изменению очертаний континентов, несколько видоизменив карту мира. Так, первыми городами, которые уйдут под воду станут Венеция и Лондон. За ними исчезнут целые страны — Нидерланды и Дания, прихватив с собой все атлантическое побережье США и Флориду. Россия же, в свою очередь, лишится таких городов, как Архангельск, Санкт-Петербург и Владивосток. Не самая приятная перспектива…