США ввели санкции против космической программы Ирана 4.09.2019, 9:21

Вашингтон предостерег иностранных ученых от сотрудничества с Тегераном.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против организаций, участвующих в космической программе Ирана. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном во вторник, 3 сентября. В частности, санкции введены против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана, сообщает dw.com.

Некоторые программы, разрабатываемые для космических нужд, "практически идентичны" с теми, которые необходимы для производства баллистических ракет, говорится в пояснении. Кроме того, космические технологии можно применять и для разработки интерконтинентальных ракет. Госдеп предостерег международное научное сообщество от сотрудничества с космической программой Ирана - это будет расцениваться как помощь его военным разработкам.

Ранее в тот же день иранский президент Хасан Роухани, выступая в парламенте, исключил возможность двусторонних переговоров с Вашингтоном. По его словам, речь могла бы идти лишь о переговорах в рамках группы "5+1" и только после отмены Соединенными Штатами всех санкций против Тегерана.

Роухани и ранее говорил об этом. Так, в конце августа он требовал от США: "Вы должны отказаться от всех незаконных, несправедливых и неправильных санкций против иранского народа". "Если это произойдет, можно будет вести речь о дальнейшем позитивном развитии", - заявил иранский президент, добавив, что в противном случае его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом была бы не больше, чем просто фотосессия. Трамп незадолго до этого сигнализировал свою готовность встретиться с президентом Ирана.