Инфляционные ожидания белорусов выросли 1 4.09.2019, 9:24

Также выросла оценка ощущаемого уровня инфляции.

Нацбанк констатирует заметный рост инфляционных ожиданий белорусов в августе после некоторого снижения за весенние месяцы.

Об этом говорится в очередном исследовании опубликованном на сайте регулятора, пишет belmarket.by.

Согласно нему в августе ожидаемый уровень инфляции на ближайшие 12 месяцев вырос до 13,1% с 11,5% в мае текущего года.

При этом доля респондентов, которые ожидают, что цены будут расти "так же интенсивно" выросла до 64,4% с 58,9%, а доля ожидающих ускорения роста цен увеличилась до 17,9% с 15,7%.

Также выросла оценка ощущаемого уровня инфляции. Так, в августе белорусы оценивали текущий уровень годовой инфляции в 12,8% (оценка в мае – 12,2%). При этом доля респондентов, считающих, что цены выросли "очень сильно" подросла до 48% с 47,4%.

Как сообщалось, фактический уровень годовой инфляции в Беларуси в июле текущего года вырос до 6% с 5,7% в июне.

Нацбанк в начале августа сообщал о замедлении инфляции во втором квартале, снижении инфлятогенных факторов и подтверждал достижение поставленной цели по инфляции на 2019 год на уровне не более 5%. На этом фоне Нацбанк с 14 августа снизил ставку рефинансирования с 10 до 9,5% годовых.

В июле Нацбанк отмечал, что основной причиной сохранения высоких инфляционных ожиданий населения Беларуси является опережающая динамика роста административно регулируемых цен.