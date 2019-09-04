Внука Черчилля изгнали из фракции тори за «мятеж» против Джонсона 4.09.2019, 9:57

Николас Сомс

Николас Сомс был в парламенте с 1983 года, в 2014 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари.

Депутаты-консерваторы, проголосовавшие за изменение повестки британского парламента вопреки призыву британского премьер-министра Бориса Джонсона, исключены из парламентской фракции тори и не смогут представлять партию на следующих выборах, сообщили в канцелярии премьера, сообщает Би-би-си.

Во вторник вечером Палата общин большинством голосов проголосовала за изменение повестки работы парламента в среду и наделила Палату общин правом рассмотреть законопроект о переносе срока выхода Британии из ЕС на более поздний.

Джонсон призывал парламентариев голосовать против. Консервативная партия предупреждала своих членов, что в том случае, если они ослушаются партийных организаторов и проголосуют за изменение повестки, они лишатся права представлять партию.

Среди изгнанных депутатов - внук бывшего премьер-министра Британии Уинстона Черчилля Николас Сомс, ветеран британского парламента Кен Кларк, а также Филип Хэммонд, который был министром иностранных дел, обороны и транспорта, а в кабинете Терезы Мэй занимал пост канцлера казначейства.

"Я буду голосовать против правительства с очень тяжелым сердцем", - сказал Сомс перед голосованием.

Всего за изменение повестки в среду проголосовал 21 депутат от Консервативной партии.

После голосования Борис Джонсон заявил о решимости провести досрочные выборы, если депутаты проголосуют за отсрочку переговоров о "брексите".

"Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют завтра за то, чтобы остановить переговоры и добиться еще одной бессмысленной отсрочки, это будет единственная возможность разрешить проблему", - заявил он.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Юри Вендик, досрочные выборы - единственная надежда Джонсона и лояльного ему окружения, поскольку перевес оппозиции над ними в парламенте теперь составляет 43 голоса.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон намерен предложить провести выборы 14 октября. Выход Британии из ЕС запланирован на 31 октября.