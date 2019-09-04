Ученые выяснили, что курица является родней динозавров 1 4.09.2019, 10:13

Хромосомы ящера сходны с 28-й хромосомой, которая имеется у курицы.

Ученые из Новосибирска смогли расшифровать геном комодского дракона. В проведении исследования им помогали зарубежные специалисты. Оказалось, что варан является родственником курицы, пишет lenta.ua.

Комодский дракон считается уникальным животным, самым крупным ящером на Земле. К слову, длина самца достигает 2,6 метра, а вес приближается к отметке 100 килограммов. В рамках проведения исследования ученые составили генеалогическое древо ящера и получили материалы, помогающие проанализировать его физиологические особенности. Специалисты произвели сборку хромосом, воспользовавшись новым методом компьютерного моделирования in silico.

Комодские драконы имеют ряд уникальных особенностей. Удалось выяснить, что половые хромосомы варанов сходны с 28-й хромосомой, которая имеется у курицы. Также установлено, что самки склоны к однополому размножению, если для этого созданы все необходимые условия.