«Фактически врач переложил всю вину за последствия на пациента» 3 4.09.2019, 10:20

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Активист профсоюза РЭП Дмитрия Марченко судится с Брестской областной больницей за некачественное лечение.

2 сентября житель Бреста Дмитрий Марченко подал апелляционную жалобу на решение суда Московского района, который отказал в компенсации морального вреда за некачественно оказанные медицинские услуги, пишет praca-by.info.

По словам правового инспектора профсоюза РЭП по брестской области Владимира Малея, суд Московского района Бреста необоснованно отклонил ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы:

— Цель экспертизы – установить возможные причины заболевания и определить степень тяжести от инъекции. Это важно, потому что в медицинских документах указано: «незначительный некроз кожи». Получается, суд обосновал свое решение только инструкцией по применению препарата «Диклофенак», в которой указаны возможные побочные явления. Но в той же инструкции указаны и противопоказания к применению: при сердечно-сосудистых заболеваниях, которыми страдает Марченко, «Диклофенак» противопоказан. А врач назначил препарат с припиской: по требованию пациента Марченко. Фактически врач переложил всю вину за последствия на самого пациента.

— На мой взгляд, перечисленных оснований достаточно для отмены решения Московского суда и передачи дела на новое рассмотрение, - резюмировал Владимир Малей.

Ранее суд Московского района Минска отклонил иск члена профсоюза РЭП Дмитрия Марченко к Брестской областной больнице за некачественное лечение, поскольку посчитал вину медиков недоказанной.

Вечером 3 июня инвалиду 3-й группы Дмитрию Марченко, направленного на лечение и обследование в Брестскую областную больницу, медсестра сделала укол «Диклофенака» в левую ягодицу. Утром пациент обнаружил некроз кожи, но медики не увидели в огромном синяке проблемы и прописали гепариновый гель для лечения сосуда. В результате после укола Дмитрий Марченко находился на амбулаторном лечении более 60 дней.