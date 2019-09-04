Последствия урагана «Дориан» показали с высоты птичьего полета
- 4.09.2019, 10:50
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Съемка проводилась над Багамами.
Информационное агентство Reuters опубликовало фотографию последствий урагана «Дориан», который обрушился на Багамские острова, сообщает nv.ua.
В свою очередь, CNN сообщает, что жертвами стихии стали семь человек.
1 сентября ураган Дориан обрушился на Багамские острова.
Урагану была присвоена наивысшая, пятая категория. Затем он ослаб до четвертой категории, однако угроза разрушений существует.
В девяти округах американского штата Флорида в связи с его приближением объявили обязательную эвакуацию, а в Северной Каролине — режим ЧС.