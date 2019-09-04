Последствия урагана «Дориан» показали с высоты птичьего полета 4.09.2019, 10:50

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Фото: Michelle Cove/Trans Island Airways/via REUTERS

Съемка проводилась над Багамами.

Информационное агентство Reuters опубликовало фотографию последствий урагана «Дориан», который обрушился на Багамские острова, сообщает nv.ua.

В свою очередь, CNN сообщает, что жертвами стихии стали семь человек.

1 сентября ураган Дориан обрушился на Багамские острова.

Фото: Michelle Cove/Trans Island Airways/via REUTERS

Урагану была присвоена наивысшая, пятая категория. Затем он ослаб до четвертой категории, однако угроза разрушений существует.

В девяти округах американского штата Флорида в связи с его приближением объявили обязательную эвакуацию, а в Северной Каролине — режим ЧС.