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Азаренко и Барти одержали волевую победу в четвертьфинале US Open

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  • 4.09.2019, 10:56
Азаренко и Барти одержали волевую победу в четвертьфинале US Open
Виктория Азаренко и Эшли Барти
Фото: Elsa/Getty Images

В финале Азаренко может встретиться с Соболенко.

Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти пробились в полуфинал парного разряда "US Open», сообщает pressball.by.

В четвертьфинале девушки сломили сопротивление венгерки Тимеа Бабош и француженки Кристиной Младенович — 2:6, 7:5, 6:1. Матч длился 1 час 50 минут.

В.Азаренко (Беларусь) / Э.Барти (Австралия) — Т.Бабош (Венгрия) / К.Младенович (Франция) — 2:6, 7:5, 6:1

Ранее путевкой в полуфинал обзавелась Арина Соболенко, успешно выступающая с бельгийкой Элис Мертенс. Азаренко и Соболенко могут встретиться в финале.


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