Как на самом деле выглядят белорусские школы 7 4.09.2019, 10:31

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Фото после школьных линеек.

Родители присылают tut.by фотографии после школьных линеек с вопросом: почему их дети вынуждены учиться умному, доброму и светлому в таких ужасных условиях?

Вот на такой площадке состоялось позавчера торжественное построение на линейку в поселке Зябровка под Гомелем. Судя по фото, ее здесь очень давно не ремонтировали. Покрытие не просто растрескалось, у него, похоже, начался период полураспада — это просто отдельные куски асфальта. Читатель, который прислал это письмо, считает, что для детей такая площадка небезопасна. Трудно с этим не согласиться.

В Бегомльской средней школе тоже начались занятия. У учеников свои — за партами, у строителей свои — в школьном туалете. Родители неприятно удивились, что в этом помещении ремонт за лето не успели закончить. Надеемся, что это не единственный туалет в школе.

В здании Новосадской средней школы Борисовского района с июня продолжаются масштабные работы. Как сообщают нам родители и учителя, в июне начался ремонт стен и пола на первом этаже здания. С июля и до середины августа строительные работы прекратились, и в таком полуразрушенном состоянии школу опять приняли к новому учебному году. Сейчас занятия проходят под аккомпанемент перфораторов.

В школе № 1 в Смолевичах другая проблема. Родители нам сообщили, что на позавчерашней линейке было несколько случаев, когда детям становилось дурно на солнцепеке, а один пятиклассник даже потерял сознание и упал.

Люди считают, что произошло это оттого, что раньше в школьном дворе росли большие деревья, тень от которых спасала в жару. Теперь их нет — все спилили весной, новые не посадили. Впрочем, есть и другое мнение — торжественная часть с речами и гимном была слишком длинной, а погода стояла жаркая.

На самом деле из Смолевичей прислали три письма. Второе не совсем о школе, но речь в нем идет о безопасности детей. Вот такой «правильный» пешеходный переход есть на улице Советской, рядом находится школа № 2 и железнодорожный переезд. На первом снимке — переход со стороны школы.

На втором — переход к ж/д переезду. А где пандус, где ступеньки?

А это дорога в детский сад № 3 на улице Победы в городе-спутнике. Тротуар начинается прямо за фурой и идет только вдоль забора детского сада.

Родители детей, которые проживают в частном секторе Минска, считают, что остановка автобуса № 154 «Брагинская» небезопасна для их детей. Они пишут, что здесь по утрам собираются школьники, мамы с детьми и пенсионеры.

Как видно на фото, остановка находится около дороги с оживленным движением, особенно в утренние и вечерние часы. Нам пишут, что «с середины осени дети стоят в полной темноте, так как рядом нет ни одного столба освещения. Зимой ситуация еще хуже: снегоуборочная машина засыпает „остановку“ снегом — и там один сплошной сугроб».

Добавим, что здесь нет ни обозначенных пешеходных переходов, ни знака о снижении скорости, ни «лежачего полицейского». Ничего нет, только лавочка и расписание автобуса.