В Перу обнаружили древнего человека с необычным головным убором 2 4.09.2019, 11:07

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Фото: The History Blog

Открытие археологи совершили в последний день раскопок в Пампа-ла-Крус.

В Перу археологи раскопали останки человека в необычной одежде и головном уборе.

Ученые полагают, что это останки человека культуры Чиму, которая известна жертвоприношениями детей, пишет The History Blog.

Одежда представляет собой накидку, похожую на пончо около 1,1 метра в длину. Она украшена красными и желтыми перьями, но они в плохом состоянии. Перья на головном уборе сравнительно хорошо сохранились. Они синего, белого, зеленого, черного и желтого цветов, цвета все еще различимы.

«Нам необходимо провести исследования, чтобы определить тип птиц, из которых были взяты такие перья, и технику изготовления, поскольку мы считаем, что черная смола — популярный продукт в тропических лесах страны — использовалась для защиты нитей», — отметил руководитель археологического проекта Уанчако Габриэль Прието.

Скелет был найден в положении на корточках, похожим на скелет, найденный на более ранних раскопках, который также был похоронен в головном уборе из перьев и накидке.

Исследователи копали на участке в Уанчако, прибрежном туристическом городке к северу от столицы Лимы. Главный археолог Ферен Кастильо сказал, что дети в возрасте от 4 до 14 лет были принесены в жертву в ритуале в честь богов доколумбовой культуры Чиму.