В какой стране белорусам дешевле собрать ребенка в школу 2 Виктория Лавникевич, «Белгазата»

4.09.2019, 11:36

1,462

Дожились.

Дожились: белорусам выгоднее поехать за рубеж и собрать своего ребенка в школу там, чем на родине. А в Украине невероятно удивляются тому, что в Беларуси вообще существует такая вещь, как банковский кредит, чтобы купить школьнику все необходимое. Сами жители «нищей, воюющей» страны собирают детей в школу без катастрофы для семейного бюджета.

По информации БелТА, в 2019г. единовременную материальную помощь к учебному году планируется оказать примерно 189 тыс. детей. Получается, каждой пятой семье, где есть ученик, нужна помощь, чтобы собрать ребенка в школу. И немудрено. Начальник отдела потребительского рынка МАРТ Наталья Мельникова рассказала, что стоимость полной экипировки школьника в этом году может достигнуть BYN890, а оптимальная экипировка, включая одежду, обувь, галантерейные товары, школьные письменные и канцелярские принадлежности, для учеников младших классов потребует до BYN750.

Тем временем, по данным Белстата, доход 30% белорусов составляет менее $200, 85% - менее $400. Хотя иные официальные данные говорят о средней зарплате за июль 2019г. в размере BYN1128,5.

Одна моя довольно состоятельная подруга призналась, что ежегодно с семьей ездит в Черниговскую область, чтобы собрать двоих детей к началу учебного года. И это только один пример. По отзывам моих минских знакомых, каждый четвертый из них берет «на школу» потребительский кредит, а каждый второй использует до BYN300 по картам рассрочки.

Украинцы этим летом с большим удивлением отмечают большой наплыв белорусов, которые приезжают экипировать своих детей к школе. Причем речь идет не только о традиционных вещевых рынках: «Седьмой километр» на территории Одесской области, ТЦ «Барабашово» в Харькове, Хмельницком рынке, Калиновском рынке в Черновцах. В Волынскую область с большим удовольствием отправляются жители Бреста, Гродно и Пинска.

НАМНОГО ДОРОЖЕ, НО ПО ХОРОШЕЙ СКИДКЕ

Очень многие белорусские семьи с детьми ждут, как манны небесной, очередных «горячих» предложений. Знакомые мне мамы искренне радуются, когда в дни скидок удается выгадать BYN3,00 на наборе цветных карандашей или BYN0,50 на клеящем карандаше. При ближайшем рассмотрении оказывается, что дешево - это дорого, даже по приличной скидке.

Рассмотрим пропозиции августа на канцелярию от минского ЦУМа, которые так радуют рачительных белорусских хозяек видимой экономией в целых 35%, и от киевского сетевого супермаркета в непосредственной близости от дома без всяких скидок. Итак (киевские цены - в скобках): циркуль с карандашом - BYN3,76 (1,76); модная гибкая линейка - BYN1,24 (0,70-1,12); набор из трех точилок на одно отверстие без накопителя - BYN1,55 (1,00); клеящий карандаш - BYN1,28 (0,75); набор шариковых ручек, 4 шт. - BYN2,06 (1,33); фломастеры, 18 цветов - BYN7,14 (2,99); мелки восковые, 12 шт. - BYN1,68 (1,00); цветные карандаши, 12 цветов - BYN4,63 (1,08); цветные карандаши, 18 цветов - BYN6,70 (2,66; 24 цвета); набор из трех простых карандашей - BYN1,31 (1,00).

В Минске описанный канцелярский набор обойдется в BYN31,35, а в Киеве - в BYN14,27. Чистый экономический эффект для белорусской семьи составит BYN17,08. Напомню, без всяких скидок.

Тетради я своему ребенку покупала в Киеве. Добротные и красивые 15 штук (в их числе две тетради по 18 листов, одна - 24 листа, 13 - по 12 листов) обошлись в BYN4,90 (UAH59). В Минске такой же набор стоил бы в среднем BYN6,80. Конечно, разница, на первый взгляд, непринципиальная, но так с любой мелочью. И с набором кисточек (в Минске одна такая стоит в дни скидок BYN3,90, в Киеве 6 штук- BYN2,41), и с альбомами для рисования (в Минске в среднем от BYN1,90; в Киеве- BYN1,00) и с гуашью (в Минске 12 цветов - BYN6,74, в Киеве - BYN3,91).

Замечу, что на киевском рынке (а не в магазине) все канцтовары обошлись бы вообще в сущие копейки. Просто для похода на рынок потребуется значительно больше времени, чем если купить возле дома. Нехитрые подсчеты показали, что канцелярия, на которую в Минске у меня бы улетело сразу же около BYN70, в Киеве будет стоить от силы BYN25-35.

ВЫБОР ЕСТЬ, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В августе 2019г. «Беллегпром» сообщил, что ассортимент одежды для школьников обновлен на 70%, а к новому учебному году выпущено 360 моделей предметов гардероба школьника, из которых 300 - новые. Производители детской обуви, в свою очередь, предложили 226 новых моделей туфель и ботинок для мальчиков и девочек.

Минимальная отпускная цена комплекта одежды для мальчиков младшего и среднего возраста (пиджак, брюки, сорочка) составил BYN69,70, а максимальная - BYN138,60.

На практике при экипировке школьника младшего школьного возраста не все так просто. Хорошо, если ребенок вписывается в стандартную сетку размеров одежды по возрасту. Наша семья столкнулась со следующей проблемой. Десятилетний школьник усиленно занимается спортом, соответственно, имеет широкую грудную клетку и большой объем бедер при среднем росте. На практике это выглядело как 47 пар школьных белорусских брюк и 25 единиц рубашечных изделий, которые примерялись нами в семи магазинах Минска - и не подошли. Вокруг меня металась мама полненького первоклассника со схожими проблемами.

После таких многострадальных посещений «школьных базаров» к любому родителю приходит отчаяние. Четко начинаешь осознавать, что «новый» модельный ряд белорусских брюк, вне зависимости от производителя, отличается только цветом и элементами фурнитуры. Соответственно, ты заранее обречен отыскать 48-ю пару и купить ее только потому, что боишься отправить ребенка в школу голым. При этом речь уже не идет ни об удобстве, ни, тем более, о красоте.

Скажу сразу, мы не уложились в среднюю цену на пару школьных брюк в районе BYN35-42 и выложили за них в универмаге «Беларусь» BYN56. Каждая из двух рубашек обошлась в BYN24. Причем данный предмет гардероба дешевле, чем за BYN19, в минских магазинах найти не удалось. Стоимость школьных пиджаков для мальчиков в Минске стартовала от BYN37. К счастью, на этой позиции лично нам удалось сэкономить, но только потому, что в нашей школе не требуют обязательного наличия пиджака.

С пиджаком трио «пиджак-брюки-сорочка» стоило бы BYN122. Впрочем, брюки нам пришлось перешивать целиком, а у двух рубашек - подрезать рукава. Сделали мы это уже в Киеве у мастера за BYN11, в Беларуси такие швейные трансформации обошлись бы в BYN56.

В крупных шопинг-центрах Киева цены на одежду для школьников соизмеримы с белорусскими. Единственное отличие - здесь куда более богатый выбор. Школьник может выбрать комфортную, красивую, модную одежду европейского производителя. Например, мы купили полностью устроившие нас по всем параметрам брюки за BYN37. Есть и узкопрофильные магазины со школьной одеждой украинского производителя, которая гораздо дешевле. Но ни в один из них мы не доехали. Лично для меня расположение базаров со школьной одеждой в Минске куда удобнее.

Совершенно неоднозначный вопрос со школьной обувью. В фирменном магазине украинского производителя обуви из Запорожья под маркой «Мида» средняя цена на обувь для школьника составляет около BYN110. Натуральную обувь «Марко» в Минске при этом можно купить за BYN100. Казалось бы, в Киеве дороже. Но «Мида» предлагает широкую линейку модных и комфортных моделей для тех же мальчиков. В прошлом году сын наотрез отказался от кажущегося ему неудобным «Марко», и даже от дешевых и качественных в Украине производителей европейской обуви (BYN60-75 в моллах) в пользу Запорожья. В этом году он продолжит носить ту же школьную пару, модную и до сих пор не потерявшую вид.

На киевских вещевых рынках цена на одежду, обувь и рюкзаки еще ниже по сравнению с магазинной. Знакомая украинская мама с весьма умеренным достатком, которая в этом году собирала в школу троих детей, призналась, что не планирует тратить на одежду и обувь для всех более $40. Общая сумма расходов на сборы в школу составит менее 1/6 месячного бюджета ее семьи. Мама откровенно ужаснулась, как, впрочем, и остальные мне знакомые украинцы, когда узнала про распространенность в Беларуси потребительских кредитов на сбор ребенка в школу - как самостоятельного банковского продукта.

Для сведения: по данным Госстата Украины, средняя зарплата в стране составляет BYN912 (UAH10971), в Киеве - BYN1351 (UAH16249). При этом от 35 до 50% ВВП и доходов в Украине находится в «тени». Следовательно, к официальной средней зарплате смело можно добавлять, в отличие от Беларуси, от $100 до $350 в месяц.

Лично мне благодаря украинскому шопингу удалось в ходе вынужденного эксперимента потратить на сборы ребенка в белорусскую школу всего BYN167 вместо предполагавшихся BYN750.

БЕЛОРУСЫ НЕ ОДИНОКИ

В России ситуация со сборами в школу также оставляет желать лучшего. По данным Росстата, в этом году, чтобы собрать в школу мальчика, потребуется BYN581,56 (RUR18501), девочку - BYN721,6 (RUR22956). Но и это - дешевле, чем в Беларуси.

Меньше всего расходов на сбор в школу мальчика в Ингушетии (BYN423), Орловской области (BYN436), Омской области (BYN438), девочки - на Алтае (BYN502), в Омской области (BYN550) и той же самой Ингушетии (BYN928,7).

Хотя, конечно, белорусы могут гордиться, что в Беларуси все-таки дешевле собрать школьника, чем в Чукотском автономном округе (мальчики - BYN781,92, девочки - BYN928,75), Камчатском крае (соответственно BYN766,61 и BYN997,65).

Впервые с 2016г. рост стоимости «набора первоклассника» для мальчика и девочки в России оказался ниже общего индекса потребительских цен, сообщает Росстат. Но от этого не легче, суммы впечатляющие, кому-то приходится брать кредит.

Для сравнения, в Финляндии и многих штатах США, чтобы собрать ребенка в школу, нужен только рюкзак. Все выдается бесплатно - от карандашей до учебников. И обед - тоже бесплатно. К слову, в 2009г. далекий Уругвай стал первой страной в мире, которая обеспечила каждому школьнику бесплатный ноутбук и доступ в интернет.

Виктория Лавникевич, «Белгазата»