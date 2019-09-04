Россияне могут позволить себе все меньше бензина, газа и электричества 3 4.09.2019, 11:40

Стоимость энергоресурсов растет быстрее доходов граждан.

В России за последние пять лет заметно снизилась экономическая доступность бензина, газа и электричества для населения. В 2018 году на среднедушевой доход можно было купить на 5-8% меньше энергоресурсов (в зависимости от их вида), чем в 2013 году, сообщает finanz.ru.

Причиной стал опережающий роста цен на ресурсы по сравнению с доходами населения. Так, цены на бензин за указанный период выросли на 37-39%, тарифы на электроэнергию для населения взлетели на 33%, а природный газ подорожал за 2014-2018 годы на 20%. При этом среднедушевые доходы выросли в номинальном выражении на 28%. По данным АЦ, объем энергоресурсов, которые можно было купить за среднедушевой доход, неизменно сокращался и достиг 750-800 литров бензина (снижение на 10-14%), 8,7 тысячи киловатт-часов электроэнергии (-8%) или 5,4 тысячи кубометров газа (-5%).

Таким образом, финансовая нагрузка на потребителей в части энергоресурсов за последние годы выросла, что привело к необходимости экономить их или сокращать другие расходы. При этом экономическая доступность ресурсов по стране сильно различается, что заметно по списку регионов-лидеров по доступности энергоресурсов (северные нефтедобывающие автономные округа, а также Москва) и регионов-аутсайдеров (Тыва, Калмыкия, Ингушетия, традиционно стоящие в конце перечня Росстата и по уровню среднедушевых доходов).

Несмотря на то, что тарифы на газ и электроэнергию в России для населения являются сравнительно низкими по сравнению с зарубежными странами, и есть ряд льгот для определенных категорий потребителей (например, пенсионеров), в бедных регионах затраты на электроэнергию и газ "съедают" сравнительно большую часть суммарных доходов домохозяйств, отмечает замглавы департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве Александр Амирагян. Это значительно снижает их возможности по расходам на другие цели, указывает эксперт.