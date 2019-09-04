В Буда-Кошелево 9-летний мальчик написал ругательства на боевой машине десанта 15 4.09.2019, 11:46

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Нецензурная надпись состояла из двух слов.

3 сентября в милицию города Буда-Кошелево (Гомельская область) поступило сообщение, что в мемориальном комплексе на боевой машине спецназа кто-то оставил нецензурную надпись. Поиск привел к 9-летнему школьнику, сообщает пресс-служба областной милиции.

Нецензурная надпись состояла из двух слов и была написана аэрозольной краской на машине, установленной на территории мемориального комплекса по улице Ленина.

«Судя по почерку и ошибкам, надпись сделал подросток. Через дорогу от монумента находится детская игровая площадка», — рассказали в милиции о поиске.

Дети рассказали сыщикам, что на днях баллончик с краской был в руках у парня, который красил свой самокат. Подростка нашли, он заявил: надпись оставил не он, а его 9-летний приятель.

Парнишку нашли вечером дома. Сначала он все отрицал, но потом признался: не хотел казаться младше двух старших друзей и доказал таким образом, что он уже достаточно взрослый.

Материалы проверки переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних. С учетом возраста с ребенком проведут профилактическую беседу, а вот маме придется посетить заседание комиссии.