«Господин Маск, когда и где вы подарили ему Tesla?» 51 Виктор Горбачев

4.09.2019, 12:03

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Илон Маск

Фото: Reuters

Открытое письмо Илону Маску.

Господин Маск.

К Вам обращаются жители страны Беларусь. Мы не знаем, знаете ли Вы где такая страна вообще находится и кто тут проживает? Это уже другой вопрос.

Но мы знаем, что Вы знаете нашего «несменяемого правителя». Лично. Он так говорит. Гражданин Лукашенко сказал, что вы ему подарили элетрокар Tesla. И по его словам, электромобиль ему вы подарили лично, как глава компании.

Мы знаем, что «президент» не может врать. Ну, и хотели бы услышать от вас следующий ответ на интересующий нас вопрос.

У нас в стране приближаются очередные «выборы президента». Они будут в 2020 году. А может и раньше. И каждый кандидат составляет декларацию о доходах. Гражданин Лукашенко опять будет пытаться бороться за этот пост. Соответственно, мы просим Вас ответить на вопрос: «Когда и где Вы лично подарили ему данный автомобиль?»

Ну, это для того, чтобы в декларацию о доходах данный автомобиль был внесен как подарок. Чтобы не забыл про это гражданин лукашенко и его по данному поводу не сняли с дистанции.

Вы, как человек демократических взглядов, дайте нам этот ответ открыто и во всеуслышание. Скажите все, что помните по этому факту.

Спасибо Вам большое, господин Илон Маск.

С уважением, жители страны Беларусь.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»