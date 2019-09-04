«Господин Маск, когда и где вы подарили ему Tesla?»51
- Виктор Горбачев
- 4.09.2019, 12:03
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Открытое письмо Илону Маску.
Господин Маск.
К Вам обращаются жители страны Беларусь. Мы не знаем, знаете ли Вы где такая страна вообще находится и кто тут проживает? Это уже другой вопрос.
Но мы знаем, что Вы знаете нашего «несменяемого правителя». Лично. Он так говорит. Гражданин Лукашенко сказал, что вы ему подарили элетрокар Tesla. И по его словам, электромобиль ему вы подарили лично, как глава компании.
Мы знаем, что «президент» не может врать. Ну, и хотели бы услышать от вас следующий ответ на интересующий нас вопрос.
У нас в стране приближаются очередные «выборы президента». Они будут в 2020 году. А может и раньше. И каждый кандидат составляет декларацию о доходах. Гражданин Лукашенко опять будет пытаться бороться за этот пост. Соответственно, мы просим Вас ответить на вопрос: «Когда и где Вы лично подарили ему данный автомобиль?»
Ну, это для того, чтобы в декларацию о доходах данный автомобиль был внесен как подарок. Чтобы не забыл про это гражданин лукашенко и его по данному поводу не сняли с дистанции.
Вы, как человек демократических взглядов, дайте нам этот ответ открыто и во всеуслышание. Скажите все, что помните по этому факту.
Спасибо Вам большое, господин Илон Маск.
С уважением, жители страны Беларусь.
Виктор Горбачев, «Фейсбук»